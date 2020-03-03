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Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Covid 19 selamı

Dünyada çok sayıda ölüme neden olan koronavirüs korkusu devlet başkanlarını da sardı. Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, misafirlerini ayakla selamlamaya başladı.

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Tanzanya Devlet Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli'nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad'la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.

Tanzanya Başkanı virüse önlem olarak konuklarını ayağıyla selamlayarak karşılıyor. 

Başkanın konukları ile tokalaşmak yerine uyguladığı selamlaşma yöntemlerinden biri de bu... 

Vaka sayısı 11'e yükseldi

Afrika kıtasında Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, Mısır ve Nijerya'nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas'a da Covid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti. Covid-19 salgınında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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