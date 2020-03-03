Fed'in faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle sert düşüş yaşayan dolar kuru 6,10 seviyesinden işlem görüyor.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Fed'in faiz kararı öncesi 6,15 civarında seyreden dolar, kararın açıklanmasıyla 6,10 seviyesine geriledi.

Kararla resmen çakıldı

Dün günü 6,16'dan tamamlayan dolar kuru, yeni güne 6,19 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 6,22 sınırına kadar yükselen dolar kuru, en düşük ise 6,13 seviyesine gerilemişti. Fed'in faiz kararının hemen öncesinde 6,15'ten işlem gören kur, kararla birlikte resmen çakıldı. 5 kuruşluk düşüş yaşayan kur, 6,10 seviyesine geriledi.