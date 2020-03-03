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TBMM'deki gizli İdlib oturumu sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclis'i İdlib operasyonu nedeniyle kapalı oturumla toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı harekatı ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Bahar Kalkanı harekâtını yürüttüğü İdlib’deki gelişmeleri aktardığı gizli oturum sona erdi. Saat 15.00'te başlayan oturum 6.5 saat sürdü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan, TBMM Genel Kurulu’nda, Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle kapalı oturum gerçekleştirildi.

Milletvekilleri bilgilendirildi

6.5 saat süren toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirme yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümet adına Genel Kurul’da hazır bulundu. Bakanlar ayrı ayrı 30’şar dakika söz aldı. Genel Kurul’da grupları bulunan 5 siyasi parti temsilcileri de 30’ar dakika konuşma yaptı. Kapalı oturumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de oturumu sonuna kadar takip etti.

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