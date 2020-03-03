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Korkutan sakatlık! Falette ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 7. dakikasında Fenerbahçe'nin Gineli oyuncusu Simon Falette sakatlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 7. dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Ciddi bir şekilde sakatlanan Falette, oyuna devam edemedi. Luiz Gustavo stopere geçerken Gineli oyuncunun yerine Tolgay Arslan dahil oldu.

Bağ kopması şüphesi
Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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