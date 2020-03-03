HABER /  FENERBAHÇE
ADV İşletmelere sağlam destek...
ADV İşletmelere sağlam destek...

Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var

Fenerbahçe'de son maçına çıkan Ersun Yanal, "Fenerbahçe birçok kupa yarışına, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirvenin kalıcısı oynamaya oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Ali Koç'a bir düzen var" dedi.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son maçına çıktı. Yanal maçın ardındanA Spor'a konuştu.

İşte deneyimli hocanın açıklamaları:

"Bu süreci doğru anlamak lazım. Fenerbahçe birçok kupa yarışına, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirvenin kalıcısı oynamaya oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Ali Koç'a bir düzen var. Bu başkanımıza yapılan bir şeydi. Buna inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Taraftarların, Ali Koç'u desteklemesi gerek. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Herkes gider ama Fenerbahçe bakidir.

"Başkanımıza, camiamıza destek olmaktan başka bir şey yok elimde"
Bunu camiamız doğru anlar ve analiz ederse sorunlar hızlı ve çabuk çözülecektir. Alanyaspor, hatta Trabzonspor maçından başlayarak süregelen bu konuşmalarımız, benim bırakmamla düzelecekse hiç düşünmem. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray... Bunlar birbirleriyle rekabet içinde olacaktır, olmalı. Dünyayla yarışmamızın şartlarında bu var. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe taraftarlarına, başkanımıza ve camiamıza destek olmaktan başka bir şey yok elimde."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'deki gizli İdlib oturumu sona erdi
İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Öldürülen rejim askeri sayısı açıklandı!
Korkutan sakatlık! Falette ambulansla hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin Suriye teklifine destek
Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı
ÖNCEKİ HABERLER
Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum
AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 79'a yükseldi
Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi
Ersun Yanal açıkladı: Yönetim rica etti
Muğla Milas'ta corona virüs şüphelisi karantinaya alındı
Yorumlar