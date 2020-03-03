Türkiye'nin Suriye teklifine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız" dedi. Suriye'de insani dramı sonlandırmak isteyen Türkiye uzun süredir, iki ülkenin sınırında güvenli bölge oluşturulmasını teklif ediyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib’de ateşkese ve Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Merkel, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan düzensiz göçmenler ve İdlib’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Güvenli bölgeye ihtiyacımız var"

Dün, 11. Uyum Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Merkel, "Yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

Merkel, bugün milletvekillerine hitabında, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız." ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı?

Suriye'de Esed rejiminin yıllardır kendi halkına yönelik katliamını durdurmak için harekete geçen Türkiye, İdlib'de yoğunlaşan insanı dramı önlemek için rejim güçlerinin Astana ve Soçi mutabakatına uygun olarak geri çekilmesini istemişti. Ancak Esed rejimi, Rusya ve İran'ın da desteğini alarak Türk askerlerine yönelik hain saldırılar gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz perşembe gün 34 askerimiz şehit olmuştu.

Saldırı sonrasında Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatan TSK, rejim güçlerine ağır darbe verdi. 5 Mart'ta Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme öncesi Türkiye operasyona devam ediyor.

Avrupa ve ABD'den yapılan açıklamalarda da, Türkiye'nin barışa destek için savaştığı belirtiliyor.

KAYNAK: TRTHABER