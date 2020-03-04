Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almama kararına tepki gösterdi. Soylu, Yunanistan'ın kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin düzensiz göçmenlere yönelik kararının yankıları sürüyor. Karar sonrası yüzbini aşkın göçmenin geçiş yaptığı Yunanistan, iltica başvurularını bir aylığına durdurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın çoğunluğu Türkiye sınırından geçiş yapan göçmenler için 1 aylığına iltica başvurularına durdurmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Soylu, Yunanistan'ın aldığı kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

İşte Soylu'nun yaptığı o açıklama;

"Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."