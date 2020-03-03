Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali, dev bir maçla başladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan zorlu mücadeleyi bordo-mavililer, Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Takımın başında son maçına çıkan Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibe mağlubiyetle veda etti. Bu zorlu mücadelenin rövanşı, 21 Nisan Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Abone ol

4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.

10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

46. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Fenerbahçe savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu kontrol ederek ceza alanı içine giren Sörloth, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

50. dakikada Guilherme'nin ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

66. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Ekuban, topu yerden Novak'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasında, ceza alanı sağ çaprazında Isla'nın şutunda çizgi önünde Da Costa, topu kafayla kornere çeldi.

81. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu yatarak kornere tokatladı.

82. dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Mehmet Ekici'nin sağdan ortasında, altıpas içinde iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

87. dakikada Muric'in pasında savunmanın arkasında uygun durumda Ferdi Kadıoğlu, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor: 2 - 1 :Fenerbahçe

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye (Dk. 39 Guilherme), Ekuban (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci (Dk. 72 Zajc), Muric

Goller: Dk. 46 Sörloth, Dk. 66 Novak (Trabzonspor), Dk. 82 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 48 Tolga Ciğerci, Dk. 61 Tolgay Arslan, Dk. 85 Gustavo (Fenerbahçe) Dk. 63 Sosa, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)