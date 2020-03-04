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Cenk Tosun şoku! EURO 2020'yi kaçıracak

Crystal Palace idmanında dizinden sakatlanan Cenk Tosun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak ve EURO 2020'yi kaçıracak.

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Ara transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, antrenmanda dizinden sakatlandı. Durumu ciddi olan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

EURO 2020'yi kaçıracak
Crystal Palace formasıyla sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Cenk Tosun'un EURO 2020'yi de kaçırması bekleniyor.

10 maçta 2 gol attı
Bu sezon 5'i Everton, 5'i Crystal Palace formasıyla olmak üzere toplam 10 Premier Lig maçına çıkan Cenk Tosun 2 gol kaydetti.

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