Cenk Tosun şoku! EURO 2020'yi kaçıracak

Crystal Palace idmanında dizinden sakatlanan Cenk Tosun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak ve EURO 2020'yi kaçıracak.

Abone ol

Ara transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, antrenmanda dizinden sakatlandı. Durumu ciddi olan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

EURO 2020'yi kaçıracak

Crystal Palace formasıyla sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Cenk Tosun'un EURO 2020'yi de kaçırması bekleniyor.

10 maçta 2 gol attı

Bu sezon 5'i Everton, 5'i Crystal Palace formasıyla olmak üzere toplam 10 Premier Lig maçına çıkan Cenk Tosun 2 gol kaydetti.