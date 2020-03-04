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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İhlas Haber Ajansı

İZMİR merkezli 5 ilde, 2019 yılında yapılan ‘polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme’ sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY (Fetullahçı Terrör Örgütü) Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 2019 yılında yapılan ‘polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme’ sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç Komiser yardımcısı, 1 ihraç Başpolis memuru, 1 aktif Komiser, Bylock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla illerinde polis ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Gaybubet evlerine operasyonda 53 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişi için il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. 

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 53 kişi gözaltına alınırken bir miktar para, 69 adet cep telefonu ve 48 sim kart, 10 adet sahte kimlik, 12 adet laptop bilgisayar, 12 tablet, 35 adet hafıza kart, 3 adet harici modem, 2 adet taşınabilir WİFİ, 15 adet flaş bellek, 39 adet ankesör kartı ve çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. 

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