HABER /  DÜNYA
ADV İşletmelere sağlam destek...
ADV İşletmelere sağlam destek...

Almanya'da binlerce kişi 'mültecilere kapıları açın' diye sokağa çıktı

Almanya’da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri düzenlendi.

Abone ol

"Seebrücke Berlin" inisiyatifinin çağrısıyla “sınırları aç, hayat kurtar” sloganıyla başkent Berlin’de düzenlenen gösteride AB’nin mülteci politikası protesto edildi ve sığınmacılara "AB'nin kapılarının" açılması istendi.

Yunan sınırındaki sığınmacılarla dayanışma içinde olunduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, "Sınırları aç", "AB'nin utancı" ve "Bu benim Avrupam değil" şeklinde dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Yunanistan’ın düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyeceğine yönelik kararının insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, Yunan sınırında bulunan sığınmacıların AB ülkeleri tarafından kabul edilmesi talep edildi.

“Seebrücke Berlin” inisiyatifi gösteriye 8 bin kişinin katılığını belirtirken Berlin polisi bu sayıyı 3 bin 500 olarak açıkladı.

Almanya’nın başka kentlerinde de benzer gösterilerin yapıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal'dan tazminat iddiasına sert yanıt: G.tünden kimse uydurmayacak
Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiyor
Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye'ye destek açıklaması
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Semih Özsoy'dan yeni hoca açıklaması
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Ali Babacan'dan flaş açıklamalar AK Parti'den neden ayrıldı partiyi ne zaman kuruyor?
Odatv'nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Yeşilay Haftası nedir Yeşilay Haftası şiirleri kısa 2 kıtalık
Yorumlar