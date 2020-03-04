İran koronavirüs salgını nedeniyle 54 binden fazla tutukluyu serbest bıraktı

İran'da, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artarken, yönetim tarafından 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı.

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İran'da, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı. Karar, kalabalık cezaevlerinde virüsün yayılmaması amacıyla alındı. Serbest bırakılanların hepsinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

İngiliz milletvekili Tulip Siddiq, İran'ın İngiltere Büyükelçisinin, İngiltere ve İran vatandaşı yardım kuruluşu çalışanı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in de bugün ya da yarın serbest bırakılacağını söylediğini açıkladı.

İran'da koronavirüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalık sonucu iki haftadan kısa bir süre içerisinde en az 77 kişi öldü.