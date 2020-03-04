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Aylin Cesur'un skandal fotoğrafına İYİ Parti'li İsmail Koncuk'tan olay yorum

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur’un şehit cenazesindeki kürklü beyaz mantosu ve namaz kılındığı sırada öne geçmesiyle ilgili ''Bunun neresi yanlış?'' şeklinde yorumunda bulundu.

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İdlib’de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in 1 Mart günü Afyonkarahisar’daki cenaze törenine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da katılmıştı.

Aylin Cesur’un, namazın sonuna doğru cemaatin önüne geçmesinin yanı sıra kürklü beyaz mantosu, beyaz başörtüsü, makyajı tartışmalara neden olmuştu.

Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

“Yahu yazıktır ayıptır günahtır.
Kusura bakmayın Sn. Vekilim. Siz oraya show için gitmişsiniz. Kürkünüz çok güzel, o ojeli parmakla da abdest olmaz.
Bari namaz kılanın önünden geçmeyin.
Aylin Hanım daha çok düğün davetine gider gibi gelmişsiniz...!
Piar çalışması mı?”


Hadis paylaştı
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından, “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin” hadisini paylaştı.

''Başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış?''
Koncuk, Aylin Cesur’u şöyle savundu: “Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum.”

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