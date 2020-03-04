Aylin Cesur'un skandal fotoğrafına İYİ Parti'li İsmail Koncuk'tan olay yorum
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur’un şehit cenazesindeki kürklü beyaz mantosu ve namaz kılındığı sırada öne geçmesiyle ilgili ''Bunun neresi yanlış?'' şeklinde yorumunda bulundu.Abone ol
İdlib’de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in 1 Mart günü Afyonkarahisar’daki cenaze törenine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da katılmıştı.
Aylin Cesur’un, namazın sonuna doğru cemaatin önüne geçmesinin yanı sıra kürklü beyaz mantosu, beyaz başörtüsü, makyajı tartışmalara neden olmuştu.
Hadis paylaştı
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından, “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin” hadisini paylaştı.
Isparta Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış?Kadın olması mı?Efendim beyaz ve şık giyinmiş!Dinen hükmü biliyor musunuz?Bu saldırıyı doğru ve adil bulmuyorum. Kenarda durması için mi milletvekili yapmıştınız? pic.twitter.com/92xIoUN0GK— İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) March 3, 2020
''Başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış?''
Koncuk, Aylin Cesur’u şöyle savundu: “Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum.”