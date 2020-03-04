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Hüseyin Çimşir: Futbol konuşmak çok doğru değil

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda futbol konuşmayı doğru bulmadığını söyledi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirterek, kısa bir açıklama yaptı.

''Futbol konuşmak çok doğru değil''
Çimşir, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Onun için elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun" dedi.

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