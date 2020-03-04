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FED'in faiz kararı sonrası dolarda sert dalgalanma! İşte son durum

Amerikan Merkez Bankası (FED) 2008 krizinden bu yana ilk kez faiz indirimine gitme kararı verdi. Karar 6.20 seviyelerine çıkan dolar/TL'de düşüş yaratırken piyasalarda koronavirüs etkileri dikkatle izleniyor.

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ABD faizleri düşürerek doların faizlerin görece yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere biraz daha akmasına neden oldu! Buna rağmen dolar/TL jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 6.10 seviyesinin yukarısında. ABD'nin doların maliyetini kısarak adeta havadan dolar saçma hamlesinin uzun vadede nasıl etkileri olacağı merak ediliyor.

6,03 seviyesine kadar inmişti

Fed 2008 yılından bu yana olağan takvimden saparak ilk kez olağanüstü bir şekilde 50 baz puan faiz indirim kararının ardından dün 6,03 seviyesine kadar inen Dolar/TL, yeniden yukarı geldi ve bu sabah güne 6,11 seviyesinden başladı.

50 baz puan indirdi

Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirdi ve yüzde 1,50-1,75 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti. Fed böylece doların maliyetini düşürerek iç piyasaya daha az maliyetle dolar vermeyi amaçlıyor. Fakat ülkede buna paralel olarak diğer finansal enstrümanların da faizleri de gerileyeceği için yatırımcılar daha yüksek faizin olduğu gelişmekte olan ülkelere kayabilir.

"Virüs salgını baskı yaratacak"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin görünüm için risklerin kayda değer şekilde değiştiğine karar vererek faiz indirimine gittiğini bildirdi. Powell, benzer adımı diğer G7 ülkelerinin merkez bankalarından da beklediklerine belirtti.

Powell, oy birliğiyle alınan 50 baz puan faiz indirim kararı ardından düzenlenen basın toplantısında, “Virüs ve salgını sınırlamak için alınan önlemler elbette hem yurtiçinde hem de dışında ekonomik aktivite üzerinde bir süre baskı yaratacak” diye konuştu. ABD borsaları faiz indirimine rağmen günü yüzde 3’e yakın düşüşle tamamlarken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin getirisi ilk defa yüzde 1’in altına indi.

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