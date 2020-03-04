Tümer Metin'den yıllar sonra gelen şike itirafı

Eski milli futbolcu Tümer Metin, yasa dışı bahis üzerinden dönen bahis şikesini ve kendisine gelen teklifi anlattı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi köklü camialarda top koşturduktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden Tümer Metin, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Trabzonspor ile yollarını ayıran Daniel Sturridge'in 4 ay futboldan men edilmesini değerlendiren Metin, Yunanistan'da oynadığı dönemde kendisine gelen ve sert bir şekilde reddettiği bahis şikesi teklifini aktardı.

Daniel Sturridge, kendisinin transferine dair bahis oynayan karşısında verdiği bilgilerden dolayı ceza alırken Tümer Metin'in hikayesi biraz farklı.

''Ben o işlere girmem''

Tümer Metin'in aldığı skandal teklif ve kendisini arayan futbolcu arasında geçen diyalog şu şekilde: "Yunanistan'a oynarken ülkemizden de yolu geçmiş, çok sıkça da ismi bahis işlerine karışan bir oyuncu, iki üç kelime Türkçeyle maçtan önce telefon açıp bahis yapacaklarını söyledi. Ben o işlere girmem' dedim. 'Hayatımda bulaşmam' dedim. Ve 'Bizim üzerimizden de yaparsanız bozarım' dedim. Sahada gücüm yeter bozarım, gücüm yetmez dışarıda mikrofon uzatırlar bozarım. Sen beni aramadın konuşmadık böyle bir şey' dedim.

''Kulüp başkanı ondan sebep hapis yattı''

Sonra yakalandılar hepsi. Hatta Yunanistan'da bir kulüp başkanı ondan sebep hapis yattı. Tüm dünyanın titiz olduğu konulardan bir tanesi. Bahis yasal ama içeriden destekli yapılırsa tehlikeli.