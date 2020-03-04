Altında tansiyon yüksek! İşte güncel fiyatlar

Analistlerin yaptığı kritik altın fiyatları değerlendirmelerine göre koronavirüs salgının dünya piyasalarındaki negatif etkileri sürmeye devam ediyor.

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Sarı metal yukarı yönlü seyrini sürdürürken ons fiyatı yüzde 0,7 artış gösterdi. Yarım altın fiyatlarındaki artış da oldukça dikkat çekici. Genelde uzun vadeli birikim aracı olarak değerlendirilen yarım altın bugün 1.010,67 TL'den alınırken 1.036,75'den satılıyor.

Tam altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yoğun artıştan tam altın da nasibini aldı. Tam altın fiyatlarında son durum ise şöyle: 2.027,67 TL'den alınan tam altın 2.067,16 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altını fiyatları

Cumhuriyet altın fiyatları 4 Mart Çarşamba günü 2.101,00 TL'den alınırken 2.133,00 TL'den satılıyor.