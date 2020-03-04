TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu! 9 PKK'lı terörist öldürüldü

IRAK'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütlerine yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında amansız mücadelesi sürüyor.

Irak'ın kuzeyine operasyon

Son olarak Irak'ın kuzeyine, hava destekli operasyon düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.