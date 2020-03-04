İran heyet göndermek isteyince Sağlık Bakanı Koca 'gelmeyin Skype'dan görüşelim

İran, milletvekillerinden üst düzey yöneticilere kadar her yere yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Türkiye'ye heyet göndermek istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu teklifi reddetti.

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ÇİN'den sonra koronavirüsün en çok yayıldığı ve can aldığı ülke olan İran'da panik büyüyor. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 77’ye yükseldiği İran'da hasta sayısı da hızla artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milletvekilleri, Acil Sağlık Hizmetler Başkanı, Sağlık Bakan Yardımcısı gibi üst düzey isimleri de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İran komşulardan yardım istemeye başladı.

İran’da salgın hızla yayılırken ülkede endişeye yol açan bir diğer gelişme de 290 sandalyeli parlamentoda 23 milletvekilinde daha virüs tespit edilmesi oldu. İran Meclisi, milletvekilleriyle yapılan halk görüşmelerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. İran’ın Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Pirhüseyin Kolvand’da da koronavirüs tespit edilirken, Yargı Erki Başkanı Danışmanı Ahmet Toyserkani koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybetti. İngiliz gazeteci Robert Fisk, İran’daki korkunç tırmanış için geçmişte veba için kullanılan ‘kara ölüm’ ifadesini kullandı.

Gelmeyin! Skype'dan görüşelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’ın koronavirüs konusunu çok geç ciddiye aldığını ifade ederek şunları söyledi: “İran’daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak ‘Gerek yok’ denildi. Şimdi ise durum ciddileşince ‘Nasıl adım atacağız’ diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu’na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de ‘Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım’ dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran’da yayılma var.”