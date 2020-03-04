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Gazeteci Barış Terkoğlu, sabaha karşı gözaltına alındı

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun, "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberi nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

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Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun sabah saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi.

"Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntüleri"

Barış Terkoğlu, “Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı” başlıklı haber nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatıyla gözaltı alındı.

Terkoğlu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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