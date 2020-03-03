Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar
EDİRNE'den Yunanistan'a gitmek için Meriç Nehri'ni kullanan göçmenlerin geçişleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında önlem alan Yunan askerleri, ellerinde silahlarla beklerken, tam karşılarındaki göçmenler ise lastik botta bekliyor.
EDİRNE'de Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından kente akın eden göçmenler, sınır boyunda Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan tarafına geçişlerini sürdürüyor.
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Göçmenleri engellemek için sınırdaki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Yunanistan'da nehrin karşı kıyısına uzun namlulu silahlı asker ve polisler görevlendirildi.
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Yunan güvenlik güçleri, geçişleri engellemek için silahla havaya uyarı ateşleri açtı.
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Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde göçmenler, yanlarında lastik botlarla Meriç Nehri'ni geçmek için bekleyişini sürdürürken karşılarında elleri silahlı Yunan askerlerini de görüyor.
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