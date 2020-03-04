Aydın'da yol kenarında yürüyen bir kişiye akaryakıt tankeri çarptı

AYDIN'da otoyolun kenarında yürüyen Bülent Gönen'e akaryakıt tankeri çarptı. Bülent Gönen olay yerinde hayatını kaybederken, tanker sürücüsü olayla ilgili gözaltına alındı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarında yürürken akaryakıt tankerinin çarptığı 68 yaşındaki Bülent Gönen, yaşamanı yitirdi.

Kaza, Aydın- Denizli karayolu Nazilli girişindeki Mergen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Cihangir T. yönetimindeki 35 NKD 55 plakalı akaryakıt tankeri, yol kenarında yürüyen Bülent Gönen'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gönen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gönen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan tanker şoförü Cihangir T.'nin ifadesinde, "Yol kenarında bir karartı gördüm. Son anda kendisini fark ettim. Yaya olarak ilerliyordu, bir anda aracın önüne yöneldi ama duramadım" dediği öğrenildi.