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Chelsea kupada Liverpool'u saf dışı bıraktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Çeyrek final için mücadele eden iki İngiliz devinden Chelsea, Liverpool'u 2-0'lık skorla turnuvanın dışına itmeyi başardı. Böylelikle Liverpool, üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

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İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Liverpool'u 2-0 yenen Chelsea, çeyrek finale çıktı.

Chelsea ile Liverpool, 5. tur mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip Chelsea, 13. dakikada Brezilyalı futbolcu Willian ve 64. dakikada İngiliz Ross Barkley'nin golleriyle 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.

Bu arada Watford'a 3-0 kaybeden ve ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, Chelsea'ye de yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

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