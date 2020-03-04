TSK vurdu katil Esed'in yardımına Rusya ve İran koştu asker ve uçak gönderdiler

TSK'nın darbe üstüne darbe indirdiği Esed'e İran ve Rusya'dan yardım eli uzandı. Rusya, Tu-214R tipi istihbarat gözlem uçağını tekrar İdlib semalarına gönderirken, İran da 2 bin yeni milisi İdlib'e taşıdı.

Abone ol

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile Esed güçlerine büyük darbe indirirken, Esed ile birlikte İdlib'te sivil katliamı yapan Rusya ve İran sahadaki asker ve uçak sayısını artırdı. Rusya, yeraltında gömülü, kar, kum, ahşap ile kamufle edilmiş her şeyi tespit edebilen Tu-214R tipi istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi. İran ise 2 bin milisi daha İdlb'te Esed güçlerine yardıma götürdü.

Esed rejimi İdlib'de yoğun saldırılar gerçekleştirirken, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Operasyonu'na başlaması rejimin yanı sıra rejime destek veren Rusya'yı da zor durumda bıraktı. Esed rejimi ordusunun yanı sıra İdlib'e ek kuvvetler gönderen Rusya tarafından önemli bir bilgi paylaşıldı.

Rusya istihbarat uçağını İdlib semalarına gönderdi

Rus basını Tu-214R tipi istihbarat gözlem uçağı Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'ne gönderildiğini ve İdlib'de uçuşlara başladığını yazdı. Tu-214R yeraltında gömülü, kar, kum, ahşap ile kamufle edilmiş her şeyi tespit edebiliyor. Uçağın 2016 yılında Rusya tarafından Suriye'ye gönderildiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o dönem Suriye'den kısmi çekilme emrinden sonra uçağın Rusya'ya döndüğünü, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Hareketı'na başlanılmasıyla uçağa tekrar ihtiyaç duyulduğundan Suriye'ye gönderildiği bildirildi.

İran 2 bin milisi daha Serakib bölgesine gönderdi

Bahar Kalkanı Harekatı ile 3 bin 183 askerini ve yüzlerce zırhlı aracını kaybeden katil Esed rejimi büyük darbe aldı. Büyük hezimetin ardından İran Suriye’nin doğusundan Serakib hattına en az 2 bin yeni milis gönderdi. Katliam göreviyle aylardır İdlib’e yollanan 6 bin dolayında rejim milisi büyük oranda dağılınca devreye yine İran girdi. Asaib Ehlül Hak, Hizbullah el-Nüceba (Irak Hizbullahı), el-Bakır Tugayı ve ABD’nin öldürdüğü Kasım Süleymani’ye bağlı Kudüs Gücü’nden Serakib hattına an az 2 bin yeni milis geldi. Tahran yönetimi, Suriyeli muhaliflerin hedefindeki ilçelerden biri olan Maar’ed Numan’a da milis kaydırıldı. Yerel kaynaklara göre Fatımiyyun Tugayı da Palmira’dan 200 araçlık konvoy gönderdi.

Hizbullah tam tekmil sahaya indi

TSK’nın düzenlediği SİHA operasyonlarında İranlı milislere ağır darbeler indirilmişti. Yüzlerce kayıp veren milisler kaçarak güneye çekilmişti. TSK ve muhaliflerin Serakib operasyonunda en az 15 kayıp, 50 yaralı veren Lübnan Hizbullah’ı da Serakib’de yeniden sahneye çıktı. Kuruluş amaçlarının “Kudüs’ü savunmak” olduğunu iddia eden Hizbullah örgütü, Afrin-Halep arasındaki Nubl Zehra’dan ve Deyrizor’dan Serakib’e militan taşıdı. Gelenler arasında Hizbullah’ın yönetici kadrolarından bile katılım olduğu öne sürülüyor. TSK’nın SİHA’larla düzenlediği harekât sonrası Lübnan’dan gelen bir heyetin Hizbullah unsurlarının geri çekilebilmesi için ateşkes istediği iddia edilmişti. İran ve Hizbullah’ın yanısıra Esed rejimi ve Rusya’ya bağlı ‘Kaplan Kuvvetleri’ de Serakib’e takviye gönderdi.