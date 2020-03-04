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BM'den kritik çağrı! Silahlı gruplar orduya katılsın

Birleşmiş Milletlerin (BM) Irak Sorumlusu Jeanine Hennis Plasschaert, ülkedeki silahlı grupların güvenlik karmaşasına neden olduğunu belirterek, bu grupların bir an önce devlet kontrolüne alınması gerektiğini söyledi.

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Birleşmiş Milletlerin (BM) Irak Sorumlusu Jeanine Hennis Plasschaert, Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve ülkedeki gelişmelere ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde brifing verdi.

Suç işleniyor

Cesur Iraklıların seslerinin duyulması için bedel ödediği gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Plasschaert, hükümet karşıtı göstericilerin "ölüm, kaçırma, şiddet ve daha birçok insan hakları ihlallerine" maruz kaldığını hatırlattı.

Aidiyeti belirsiz silahlı unsurlar

Plasschaert, ülke genelinde faaliyet gösteren ve aidiyeti belirsiz silahlı unsurların varlığına dikkati çekerek bu grupların ülkede güvenlik karmaşasına neden olduğunu aktardı.

Orduya entegre edilmeliler

Kendilerini güvenlik gücü veya hükümet karşı gösterici gibi gösterenlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini söyleyen Plasschaert, Iraklı liderlere söz konusu silahlı unsurların lağvedilmesi veya orduya entegre edilip ivedi bir şekilde tamamen devletin kontrolüne alınması çağrısında bulundu.

Plasschaert, Irak'taki siyasi liderlerin ve toplumun, milli çıkarları her şeyin üstünde tutması halinde ülkede umudun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede yaklaşık 5 aydır protestolarını sürdüren hükümet karşıtı göstericileri, İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki silahlı grupların öldürdüğü iddia ediliyor. Irak merkezi hükümetinden bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı, göstericileri öldürenlerin de kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

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