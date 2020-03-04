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Ronaldo'dan Enes Ünal'a motivasyon hediyesi

iSPANYA'nın Valladolid takımında ter döken milli futbolcu Enes Ünal'a, takımın başkanı Brezilya efsanesi Ronaldo'dan telefon hediyesi geldi. Ligde kalma mücadelesi veren takımda oyuncuları motive etmek için böyle bir yola giden Ronaldo, ayrıca ligde kalmaları halinde tatil sözü de verdi.

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İspanya La Liga'da Valladolid forması giyen Enes Ünal'a, başkan Ronaldo'dan farklı bir motivasyon geldi. Oyuncularına çeşitli primler sunan Ronaldo, telefon hediyesinin ardından ligde kalınması halinde tatil sözü verdi.

La Liga'da 29 puanla 15'inci sırada yer alan Valladolid takımında başkanlık yapan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, futbolcularını ligde kalabilmek için motive ediyor. İspanya basınının haberine göre Ronaldo, aralarında Enes Ünal'ın da bulunduğu futbolcularına ligde kalmaları halinde tatil ısmarlama sözü verdi.

Ronaldo, ayrıca her futbolcuya yeni İPhone alma sözü verdi. Valladolid'de futbolcuların İPhone aldıktan sonra çıktığı Espanyol maçını kazanmaları ise dikkat çekti.

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