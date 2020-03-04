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Kırıkkale'de demir çekme makinesine kapılarak can verdi

KIRIKKALE'de demir çelik fabrikasında ekmek parası için çalışan iki çocuk babası Osman Ç., demir çekmek için kullanılan merdane isimli makineye kolunu kaptırarak, sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kırıkkale'de iki çocuk babası 41 yaşındaki Osman Ç., çalıştığı demir çelik fabrikasında makinenin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir demir çelik fabrikasında yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan Osman Ç., demir çekme işlemine yarayan merdane isimli makinenin şaft kısmına kolunu kaptırması sonucu makinede sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Osman Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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