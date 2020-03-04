HABER /  EKONOMİ
ADV İşletmelere sağlam destek...

TCDD kararı bomba! Demir yolu taşıması özelleşti gibi bir şey oldu

TCDD'de artık Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi oldu ve yolcu taşıma hakkı özel sektöre geçiyor...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait olan üç demiryolu şirketi birleştirilerek tek bir şirket haline dönüştürüldü. Yeni kurulan firmaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi ismi verildi. TCDD'nin bu yıl sonunda yolcu taşıma hakkı sona eriyor.

TCDD'nin yolcu taşıma hizmetini artık özel sektör üstlenecek.

Resmi gazetede yayınlandı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün bağlı işletmelerinden Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'nin birleştirilmesi suretiyle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) kurulmasına Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile karar verildi.

TÜRASAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak belirlendi. Şirketin faaliyet alanı ve görevleri, organları, sermayesi ve diğer ilgili hususların ana statüsünde belirtildiği ifade edildi.

Birleştirilen üç kamu şirketinin hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli (iptal edilenler hariç) dolu-boş kadro pozisyonları TÜRASAŞ'a devrolunacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerin kimliği açıklandı
TSK vurdu katil Esed'in yardımına Rusya ve İran koştu asker ve uçak gönderdiler
Ünlü hafız İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında feci şekilde can verdi
Altında tansiyon yüksek! İşte güncel fiyatlar
Gözler Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmede! Masa devrilecek mi?
Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖNCEKİ HABERLER
BM'den kritik çağrı! Silahlı gruplar orduya katılsın
Ronaldo'dan Enes Ünal'a motivasyon hediyesi
Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor eşi Nuray Sayarı ihbar etti
Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakıyor
Chelsea kupada Liverpool'u saf dışı bıraktı
Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor mesleği ne?
Yorumlar 1 yorum