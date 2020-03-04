Avrupa'nın devleri Sörloth’un peşinde

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a Real Madrid'in ardından diğer Avrupa devleri de talip oldu.

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Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'la İngiliz kulüplerinin ardından İspanyol devi Real Madrid'in de ilgilendiği öne sürüldü.

Avrupa'nın devleri peşine düştü

L10Sport'da yer alan haberde İspanyol devinin teknik direktörü Zinedine Zidane'ın performansını beğendiği Norveçli golcüyü takımında görmek istediği belirtilirken oyuncunun Aston Villa, Sheffield United, Newcastle United ve Manchester United'ın da listesinde olduğu ifade edildi.

Yakından takip ediliyor

Öte yandan Manchester United'ın Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi göndererek Sörloth'u yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

36 maç 25 gol

Süper Lig'de 19 golle krallığa koşan Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5 maçta da fileleri 4 kez havalandırdı. Kuzeyin Kralı, 36 resmi karşılaşmada 25 gol ve 8 asistle takımına katkı verdi.

1.44 gol ortalaması

Maç başına 1.44 gol ortalamasına ulaşan Sörloth, ezeli rakiplerinin de kâbusu oldu. Beşiktaş'a 3, F.Bahçe'ye 2, G.Saray'a bir gol attı.