Manisa'daki zincirleme kazada can pazarı yaşandı

MANİSA'da kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Yolda ilerleyen TIR ani fren yapınca arkadan gelen servis minibüsü de yavaşladı, geriden gelen bir başka TIR hızını alamayarak minibüse çarptı. Zincirleme kazada servis aracı içinde iki kişi hayatını kaybetti sekiz kişi yaralandı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü de yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer TIR ise, minibüse arkadan çarptı. Servis minibüsü her iki TIR'ın arasında kalarak hurdaya döndü. Kazada servis minibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.