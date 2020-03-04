Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltında! MİT şehidini ifşa iddiası

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatı Barış Terkoğlu sabah erken saatte evinden alındı. Gözaltına alınan Barış Terkoğlu’nun ifadesi, Emniyet Müdürlüğünde direkt Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından Çağlayan Adliyesi’nde alınacak. Savcılığın sözlü talimatı, "mevcutlu getirilmesi" yönünde olduğu öğrenildi.

Sebebi MİT şehidi haberi





Oda TV Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınma sebebinin "Şehit MİT mensubuyla' ilgili haber sebebiyle olduğunu açıkladı. Oda TV bu haberi manşetinden vermişti. MİT mensuplarının kimliklerinin ifşa edilmesi hapis cezasını gerektiriyor.

MİT MENSUBUNUN KİMLİĞİNİ İFŞA ETMENİN CEZASI 2937 Sayılı MİT Kanunu MADDE 28;

“MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir"

MİT şehidinin kimliğini kim ifşa etti?

Oda TV sitesinden yayınlanan açıklamada MİT mensubunun isminin verdikleri haberden 1 hafta önce Ümit Özdağ tarafından ifşa edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Odatv haberinden tam 1 hafta önce… İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şehidimizin ismini açıkça deşifre etti. Ve bu canlı basın toplantısı, Ümit Özdağ’ın 1 milyondan fazla kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından izlendi.

Keza aralarında Yeniçağ gazetesinin de olduğu birçok yayın organı tarafından, yine açık isim ve soyadı verilerek yayımlandı. Hatta… Şehidimizin ismi, soyadı ve fotoğrafı, ailesinin yaşadığı yerin muhtarı tarafından çok önceden sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Odatv o haberi yayınlarken; şehidimizin soyadını, köyünü, ailenin evi gibi bilgileri özellikle yayımlamadı. Yani… Odatv aslında bir MİT mensubunu deşifre etmedi. Şehidimizin, ailesinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hukukunu korudu. Bu nedenlerle…

Barış Terkoğlu’nun şu an gözaltına olması hukuka aykırıdır. FETÖ’nün hedefindeki gazeteci Terkoğlu’nun derhal serbest bırakılması gerekmektedir.