ABD'de dehşet veren hortum felaketi: En az 25 ölü var feci görüntülere bakın

Trump'tan açıklama

Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi. Cuma günü afet bölgesini ziyaret edeceğini belirten Trump, "Sevgimizi ve ulusal dualarımızı etkilenen her aileye gönderiyoruz. Oraya geleceğiz, iyileştireceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve onlara yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.