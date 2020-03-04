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Bunu söyleyen bir milletvekili 'koronavirüse karşı inek idrarı kullanın'

Dünya koronavirüs (Covid-19) salgınına önlem almaya çalışıp, aşı geliştirmek için mücadele ederken Hindistan'da bir milletvekili, virüsten korunmak için 'etkili bir dezenfektan' olduğunu iddia ettiği 'inek idrarı'nın kullanılmasını önerdi.

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Hindistan’da politikacılar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının kontrol altında tutulması için ilginç önerilerde bulundu. Hint basınındaki haberlere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisi’nden (BJP) Assam eyalet parlamentosunda milletvekili olan Suman Haripriya, yaptığı açıklamada, inek idrarının etkili bir dezenfektan olduğunu ve Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü.

'İnek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz'

Haripriya, “Hepimiz inek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, inek idrarı bir ortamı arıtır. Covid-19’a karşı inek idrarı, inek dışkısı ile bir tedavi yönteminin bulunabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. BJP’den Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath da Uttarakand eyaletinde bir etkinlikte yaptığı açıklamada, zihinsel stresin üstesinden gelinebilirse Covid-19’un önlenebileceğini savundu.

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