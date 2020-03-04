Türk SİHA'ları Esed'e göz açtırmıyor! Rejime ait Rus yapımı Pantsir böyle vuruldu
TSK, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esad rejim güçlerine göz açtırmıyor. Son gelen görüntülerde Esed'in Serakib'e konuşlandırdığı '15 milyon dolarlık Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemi' SİHA'lar tarafından imha edildiği görülüyor.Abone ol
Türkiye, Esed jejimin İdlib'deki hava saldırısıyla 34 şehit verilmesi sonrası Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Bu doğrultuda TSK, rejim unsurlarını vurmaya devam ediyor.
Sistem radarı aktif durumdaydı
Son olarak Serakib kentinde Rus yapımı hava savunma sistemi olan Pantsir S-1, Türk SİHA'ları tarafından imha edildi. Öte yandan görüntülerde sistem radarının aktif olduğu görülüyor.
3 Rus yapımı savaş uçağı düşürülmüştü
Barış Pınarı Harekatı doğrultusunda Esed rejimine ait 3 adet Rus yapımı savaş uçağı düşürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 ve L-39 tipi uçak düşürülmüştür." ifadelerine yer verilmişti.
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