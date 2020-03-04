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Antalya'da kumar operasyonundan kaçmaya çalışırken üçüncü kattan düştü

ANTALYA'da bir evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri verilen adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini görünce yan binaya geçip kaçmaya çalışan Recep A. dengesini kaybedip üçüncü kattan aşağı düştü.

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Antalya'da, kumar oynanan adrese gelen polis ekiplerini görünce pencereden kaçmaya çalışan 56 yaşındaki Recep A., 3'üncü kattan düşerek, ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 1264 Sokak üzerinde iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gitti. Adreste tombala oynayan 100'e yakın kişi, polisin geldiğini duyunca yan binaya geçiş için pencereden çıkmaya çalıştı. Bu sırada pencereden çıkan Recep A., dengesini kaybederek, 3'üncü kattan önce zemin kattaki kafenin tentesine buradan da beton zemine düştü.

Yardım için bağıran Recep A.'yı duyan polis ekipleri, binanın diğer girişinin bulunduğu tarafa doğru gitti. Yerde kanlar içinde yatan Recep A.'yı gören ekipler, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada Recep A.'ya ulaşmak için kafenin kapısında bulunan asma kilit, çekiçle kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

100 kişi gözaltına alındı

Recep A.'nın götürülmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adreste bulunan 100'e yakın kişi, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan kişilere, idari para cezası uygulanırken, adreste bulunan ve kumar için kullanılan aletlere de el koyuldu. Yaralı Recep A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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