HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV İşletmelere sağlam destek...

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic için 'Gidebilir' raporu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic için yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi.

Abone ol

Geçtiğimiz sezon başında Torino’dan kiralanan ve 11 gol atıp 13 asist yaparak çok başarılı bir performans ortaya koyan Boşnak asıllı yıldız futbolcu Adem Ljajic'in önceki yönetim tarafından tapusu alınmıştı. Bonservisine 6,5 milyon avro ödenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezonki performansı ise tam bir hayal kırıklığı.

Sergen'den 'Gönderilebilir' raporu
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Ljajic’in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi. Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi. Ayrıca Ljajic’in alacakları ödenmediği gerekçesiyle sık sık huzursuzluk çıkarması ve takımdaki diğer oyuncuları da menfi yönde etkilemesi bardağı taşırdı.



Yönetimi rahatlatacak
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu gelişmelerden son derece rahatsız olduğu ve yönetici Erdal Torunoğulları’na talimat verdiği öğrenildi. Şimdiden gönderilecekler listesine konulan Ljajic’in satışından elde edilecek gelir de yönetimi rahatlatacak. 

Cagliari devrede
İtalyan kulüplerinin radarında olan yıldız oyuncunun satışından yaklaşık 5 milyon avroluk gelir hedefleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten senede 2,25 milyon avro ücret alan Ljajic eğer satılırsa yönetim büyük bir külfetten kurtulmuş olacak. Sezon başında da İtalya’dan teklifler alan 22 yaşındaki futbolcu için Serie A ekiplerinden Cagliari’nin nabız yokladığı biliniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi Ruslardan savaş paylaşımı
Türk SİHA'ları Esed'e göz açtırmıyor! Rejime ait Rus yapımı Pantsir böyle vuruldu
Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltında! MİT şehidini ifşa iddiası
AB'den Erdoğan'ı haklı çıkarak hamle! Yunanistan'a 700 milyon euro
13 firmaya koronavirüs incelemesi! Bakan Pekcan duyurdu
İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerin kimliği açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da ByLock operasyonu: 9 gözaltı
23 yaşındaki genç lüks aracının yanında kendini ağaca astı aileden şok iddia
Manisa'daki zincirleme kazada can pazarı yaşandı
İsmail Çoşar kimdir öldü mü Hafız İsmail Çoşar kaç yaşında?
Hafız İsmail Çoşar öldü mü kaç yaşında İsmail Çoşar kimdir?
Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor eşi Nuray Sayarı ihbar etti
Yorumlar