Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic için 'Gidebilir' raporu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic için yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi.

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Geçtiğimiz sezon başında Torino’dan kiralanan ve 11 gol atıp 13 asist yaparak çok başarılı bir performans ortaya koyan Boşnak asıllı yıldız futbolcu Adem Ljajic'in önceki yönetim tarafından tapusu alınmıştı. Bonservisine 6,5 milyon avro ödenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezonki performansı ise tam bir hayal kırıklığı.

Sergen'den 'Gönderilebilir' raporu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Ljajic’in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi. Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi. Ayrıca Ljajic’in alacakları ödenmediği gerekçesiyle sık sık huzursuzluk çıkarması ve takımdaki diğer oyuncuları da menfi yönde etkilemesi bardağı taşırdı.





Yönetimi rahatlatacak

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu gelişmelerden son derece rahatsız olduğu ve yönetici Erdal Torunoğulları’na talimat verdiği öğrenildi. Şimdiden gönderilecekler listesine konulan Ljajic’in satışından elde edilecek gelir de yönetimi rahatlatacak.

Cagliari devrede

İtalyan kulüplerinin radarında olan yıldız oyuncunun satışından yaklaşık 5 milyon avroluk gelir hedefleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten senede 2,25 milyon avro ücret alan Ljajic eğer satılırsa yönetim büyük bir külfetten kurtulmuş olacak. Sezon başında da İtalya’dan teklifler alan 22 yaşındaki futbolcu için Serie A ekiplerinden Cagliari’nin nabız yokladığı biliniyor.