Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi Ruslardan savaş paylaşımı

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler dalgalanmaya başladı.Rusya, Türkiye'ye üstü kapalı mesajlar vermeye başladı.

Osmanlı-Rus savaşı sonrasında imzalanan anlaşma

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresi üzerinden Osmanlı ile Rusya arasında miladi 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi'nin sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması'nı paylaştı.

Bulgaristan'ın bağımsızlığı ve Rusya'nın hakimiyeti

Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilân ettiğini hatırlattı.

Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar'da hakim güç hâline gelmişti. Paylaşımda, "1877-1878'de Bulgaristan'da acımasız bir Rus-Türk savaşı meydana geldi. Bulgaristan bu günü ulusal bayram olarak ilan etmiş, Ulusal Bağımsızlık Günü olarak Osmanlı'nın hükümlüğünden çıkılan San Stefano Antlaşması'nın imzalandığı gün seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

⚔️The crucial battles of the Russo-Turkish war in 1877-1878 took place in #Bulgaria. Bulgaria declared a national holiday, National Liberation Day, to mark the date of the signing of #TreatyOfSanStefano,when the country was liberated from the Ottoman Rule➡️https://t.co/g2K3QRhJVl pic.twitter.com/X20ZTVMRE9