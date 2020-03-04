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Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi Ruslardan savaş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in yarın yapacağı İdlib görüşmesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan manidar bir paylaşım geldi. Ruslar Osmanlı-Rus savaşının ardından imzalanan anlaşmanın tarihini paylaştı.

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Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler dalgalanmaya başladı.Rusya, Türkiye'ye üstü kapalı mesajlar vermeye başladı.

Osmanlı-Rus savaşı sonrasında imzalanan anlaşma

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresi üzerinden Osmanlı ile Rusya arasında miladi 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi'nin sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması'nı paylaştı.

Bulgaristan'ın bağımsızlığı ve Rusya'nın hakimiyeti

Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilân ettiğini hatırlattı.

Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar'da hakim güç hâline gelmişti. Paylaşımda, "1877-1878'de Bulgaristan'da acımasız bir Rus-Türk savaşı meydana geldi. Bulgaristan bu günü ulusal bayram olarak ilan etmiş, Ulusal Bağımsızlık Günü olarak Osmanlı'nın hükümlüğünden çıkılan San Stefano Antlaşması'nın imzalandığı gün seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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