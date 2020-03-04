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Son dakika Bahar Kalkanı'ndan acı haber 2 askerimiz şehit yaralılar var

İDLİB'deki Bahar Kalkanı Harekatı'ndan son dakika haberi geldi. MSB'den yapılan açıklamada 2 askerin şehit olduğu açıklandı. 6 askerimizin ise yaralı olduğu bildirildi.

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27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimin saldırısı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 şehit asker daha şehit oldu. Rejimin saldırısında 6 asker ise yaralandı. 

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.

Kanını yerde bırakmayacağız
Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Eller kırılana kadar sürecek

Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir.

Dün de bir askerimiz şehit olmuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün İdlib'de Esed Rejimi'ne karşı düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunu açıklanmıştı. Bakan Akar'dan sonra yazılı açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, aynı saldırıda 9 askerin yaralandığını açıklamıştı. 

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