Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi.Abone ol
İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı almış ve sınır kapılarını açmıştı. Haberi duyan on binlerce düzensiz göçmen, sınır bölgelerine akın etmişti.
2 kişi yaşamını yitirmişti
Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Yunan güçleri tarafından darp ediliyor. Silah kullanmaktan da çekinmeyen Yunan kuvvetleri yüzlerce kişinin yaralanmasına, 2 kişinin ise ölümüne neden oldu.
Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 135.844— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 4, 2020
''Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı, 135 bin 844"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı, 135 bin 844" dedi.
Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Sınıra gidenlerin sayısı yakında milyonlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti." ifadelerini kullanmıştı.