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Dördüncü lig ekibi Düseldörf'ü kupa dışına yolladı

Almanya Kupası'nda büyük bir sürpriz gerçekleşti. Dördüncü lig ekiplerinden Saarbrücken, Bundesliga takımı Fortuna Düseldörf'u penaltılara uzayan karşılaşmada eleyerek yarı finale çıkmayı başardı. Saarbrücken, yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Schalke'yi deviren Bayern Münih ve Fortuna Düsseldorf'u eleyen 4. Lig ekibi Saarbrücken, Almanya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Bundesliga'da zirvede bulunan Bayern Münih, Almanya Kupası’nın çeyrek finalinde Veltins Arena’da Schalke 04’e konuk oldu. Bavyera ekibi 40. dakikada Joshua Kimmich’in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip
ayrıldı. Bayern Münih böylelikle Almanya Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.

Dördüncü lig ekibi, Bundesliga takımını oyunun dışına itti

Yarı finaldeki Günün diğer maçında Almanya 4. Ligi takımlarından Saarbrücken, sahasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Saarbrücken ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sonuçlanan maçta penaltı atışları sonucunda Fortuna Düsseldorf’u 7-6 yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen-Union Berlin ve Eintracht Frankfurt-Werder Bremen karşılaşmaları oynanacak.

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