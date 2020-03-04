Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalar geldi. Muhalefetle arasındaki "Şehitler tepesi" tartışmalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Şehitler Tepesi boş kalmayacak diyorum, diyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Son dönemde artan şehit haberleriyle ilgili iç politikada tartışmalar başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden nice canlarımızı toprağa verdik. Bin yıldır olduğu gibi hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Düşmana teslim etme peşinde"

- "Şehitler Tepesi boş kalmayacak” sözünü anlamak için de imanın yanında, bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Hala ısrarla “şehitler tepesi boş kalacak” diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir.

Atalarımdan ilham alarak 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyorum, diyeceğim.

'İdlib'de ne işimiz var' tepkisi

-Bize 'Orada ne işimiz var' derken Rusya'ya AB'ye böyle bir soru yöneltmiyor. Çünkü bunların gözünde ülkemizin yürüttüğü mücadelenin zerre kadar dertleri yoktur. Bu mücadeleyi lekelemeye çalışan haindir. Kılıçdaroğlu'nun gözünün ve gönlünün başka yerlerde olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin doğrudan iç cephesine, yani birliğine ve bütünlüğüne saldırıyor. Bunu kasıtlı yapıyor.

Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatan ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır.

"Sabaha kadar görevimizin başındaydık"

- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kahve içerken ülkeyi yönetenler şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için canla başla çalışıyordu. O gece neredeydiniz diye soruyor. Cevap vereyim; 27 Şubat gecesi sabaha kadar görevimizin başındaydık. O gece İletişim Başkanlığı, Hatay Valiliği açıklamaları yaptı. Sen de arasaydın gerekli bilgiyi verirdik. Bir kere Cumhurbaşkanı'nın araması protokol anlayışına sığmaz.

"Sahada da masada da mücadele" vurgusu

- İdlib şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz. Bugüne kadar 3 bin 200'ün rejim askeri öldürüldü. Rejiminkiyle kıyaslanmayacak olsa da kayıplarımız var. Destansı mücadeleyle rejimi ger gün biraz daha eritiyoruz. Sahada da masada da mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak haramdır.

Göçmenlere kapıların açılması

- 36 şehit verdiğimiz saldırı sonrasında Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtık. Kararımız uluslararası hukuka uygundur. Yunanistan'ın mültecilere yaptığı muamele Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'ni çiğniyor. 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye destek verdiniz mi? İkircikli davranıyorlar. Dürüst davranın bizi aldatmayın.