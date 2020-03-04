Beşiktaş'tan eski kalecisi Fabri hamlesi

BEŞİKTAŞ'ta yediği hatalı gollerle çok eleştirilen filebekçisi Karius'la sezon sonu yollar ayrılacak. Kartal, gözünü eski kalecisi Fabricio Ramirez'e dikmiş durumda. Fabri de açıklamasında Beşiktaş'a aşık olduğunu dile getirmişti. Siyah-beyazlı camia, Fabri'nin bonservisini elinde bulundan Fulham'la görüşmelere başladı.

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Karius'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları başladı. Siyah beyazlılar, eski kalecisi Fabricio Ramirez'i gündemine aldı.

Karius’u sezon sonunda gönderecek olan Beşiktaş’ta yeni kaleci arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, eski file bekçisi Fabri’yi gündemine almuş durumda.

Futbol kariyerine İspanya’nın Mallorca takımında kiralık olarak devam eden Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri “Herkes Beşiktaş’a âşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham’ın elinde” açıklamasıyla siyah-beyazlı formayı istediğini dile getirmişti.

Siyah-beyazlı yönetim 32 yaşındaki kalecinin bonservisini elinde bulunduran Fulham’la şimdiden görüşmelere başladı.