HABER /  SPOR
ADV İşletmelere sağlam destek...
ADV İşletmelere sağlam destek...

Beşiktaş'tan eski kalecisi Fabri hamlesi

BEŞİKTAŞ'ta yediği hatalı gollerle çok eleştirilen filebekçisi Karius'la sezon sonu yollar ayrılacak. Kartal, gözünü eski kalecisi Fabricio Ramirez'e dikmiş durumda. Fabri de açıklamasında Beşiktaş'a aşık olduğunu dile getirmişti. Siyah-beyazlı camia, Fabri'nin bonservisini elinde bulundan Fulham'la görüşmelere başladı.

Abone ol

Karius'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları başladı. Siyah beyazlılar, eski kalecisi Fabricio Ramirez'i gündemine aldı.

Karius’u sezon sonunda gönderecek olan Beşiktaş’ta yeni kaleci arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, eski file bekçisi Fabri’yi gündemine almuş durumda.

Futbol kariyerine İspanya’nın Mallorca takımında kiralık olarak devam eden Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri “Herkes Beşiktaş’a âşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham’ın elinde” açıklamasıyla siyah-beyazlı formayı istediğini dile getirmişti.

Siyah-beyazlı yönetim 32 yaşındaki kalecinin bonservisini elinde bulunduran Fulham’la şimdiden görüşmelere başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim'
Bir tıkla 15 bin lirası gitti! Mobil bankacılığı kullananlar mutlaka baksın
Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Emekli promosyonları belli oldu
Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Son dakika Bahar Kalkanı'ndan acı haber 2 askerimiz şehit yaralılar var
Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi Ruslardan savaş paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz gazetesi yazdı! Erdoğan'ın sabrı artık bitti
15 Temmuz'da ilk selayı okuyan Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
15 Temmuz'da ilk selayı okuyan Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
Emekli promosyon ödemeleri tam liste kim ne kadar alacak?
Dördüncü lig ekibi Düseldörf'ü kupa dışına yolladı
Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor eşi Nuray Sayarı ihbar etti
Yorumlar