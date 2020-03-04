Yunan askeri mültecilere ateş açtı hamile kadına sopalarla dayak attılar

Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından Yunanistan sınırına akın eden göçmenlere Yunan askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bazı göçmenler yaralandı. Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenirken sopayla darbedilen düzensiz göçmenlerin arasında beş aylık hamile Sawsan Almusa da varmış. Almusa, yaşadıkları şiddete dünyanın seyirci kalmasının, canını daha çok acıttığını söyledi.