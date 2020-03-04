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Barış Terkoğlu kimdir kaç yaşında Barış Terkoğlu gözaltı nedeni nedir?

Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu sabaha karşı gözaltına alındı. Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberi nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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Barış Terkoğlu sabaha karşı gözaltına alındı. Terkoğlu'nun "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberi nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu 1983 yılında İstanbul'da doğdu. 2008 yılından bu yana da Oda TV adlı haber sitesinin haber müdürlüğünü yapan gazeteci Barış Terkoğlu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki Barış Terkoğlu kimdir?

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alındığı bildirildi. Terkoğlu'nun "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberi nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR: Barış Terkoğlu, İstanbul üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden tamamlamıştır.

Barış Terkoğlu, Anabilim dalında doktora öğrenimini ise aynı üniversitede sürdürmektedir. CNN Türk’te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalışmıştır. Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Terkoğlu, 2008 yılından bu yana da Oda TV adlı haber sitesinin haber müdürlüğünü yapmaktadır.

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