HABER /  SPOR
ADV İşletmelere sağlam destek...

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

TÜRKİYE'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya, Macaristan ve Sırbistan milli takımlarıyla vereceği grup mücadelesinin yolculuğu ve saatleri belli oldu. A Milli Takım, mücadeleye 3 Eylül tarihinde Macaristan'ı konuk ederek başlayacak.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle:

3 EYLÜL

20.45 Türkiye - Macaristan

6 EYLÜL

20.45 Sırbistan - Türkiye

9 EKİM

20.45 Rusya - Türkiye

12 EKİM

20.45 Türkiye - Sırbistan

14 KASIM

18.00 Türkiye - Rusya

17 KASIM

20.45 Macaristan - Türkiye

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim'
Bir tıkla 15 bin lirası gitti! Mobil bankacılığı kullananlar mutlaka baksın
Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Emekli promosyonları belli oldu
Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Son dakika Bahar Kalkanı'ndan acı haber 2 askerimiz şehit yaralılar var
Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi Ruslardan savaş paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Bolu'da 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
İdlib gazisi Ercan Babat : İyileşip arkadaşlarıma omuz vermeye gideceğim
Barış Terkoğlu Odatv neden gözaltına alındı haberi başını yaktı
Beşiktaş'tan eski kalecisi Fabri hamlesi
2020 Nisan okul tatili ne zaman kaç gün tatil olacak?
Yorumlar