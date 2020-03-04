Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

TÜRKİYE'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya, Macaristan ve Sırbistan milli takımlarıyla vereceği grup mücadelesinin yolculuğu ve saatleri belli oldu. A Milli Takım, mücadeleye 3 Eylül tarihinde Macaristan'ı konuk ederek başlayacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle:

3 EYLÜL

20.45 Türkiye - Macaristan

6 EYLÜL

20.45 Sırbistan - Türkiye

9 EKİM

20.45 Rusya - Türkiye

12 EKİM

20.45 Türkiye - Sırbistan

14 KASIM

18.00 Türkiye - Rusya

17 KASIM

20.45 Macaristan - Türkiye