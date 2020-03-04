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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli olurken bu hafta Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

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Süper Lig'in 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek. 

Ligin 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: 

6 MART CUMA 
20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER

7 MART CUMARTESİ 
14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA

17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK

20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK

8 MART PAZAR 
13:30 Kasımpaşa  - HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN

9 MART PAZARTESİ 
20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

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