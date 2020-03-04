Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli olurken bu hafta Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.Abone ol
Süper Lig'in 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
6 MART CUMA
20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER
7 MART CUMARTESİ
14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK
20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK
8 MART PAZAR
13:30 Kasımpaşa - HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN
9 MART PAZARTESİ
20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER