Fernando Andreda 'Galatasaray maçına tam konsantreyiz'

SÜPER LİG'de şampiyonluk mücadelesi kıyası devam ederken pazar günü Sivasspor, Galatasaray'ı konu edecek. Karşılaşma ligin kaderini belirleyecek önem taşıyor. Sivasspor camiası hazırlıklarını tam gaz sürdürürken Sivasspor'un futbolcusu Fernando Andreda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Andrade, Galatasaray maçıyla ilgili, "Şu anda tam konsantreyiz. Bu maçın önemini biliyoruz. Galip gelmemiz durumunda ligde 1'inciliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden çalışıyoruz" diye konuştu.

Top ağırlıklı antrenman yapıldı

Şampiyonluk yarışı veren ve 48 puanla 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, ligin 25'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ardından ısınma hareketleri yaptı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular son olarak çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

"Şu anda tam konsantreyiz"

Fernando, Ligde pazar günü oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının önemine dikkat çekerek, "Güzel bir haftaya başladık. Galatasaray maçı hazırlıklarımız da sürüyor. Şu anda tam konsantreyiz. Bu maçın önemini biliyoruz. Galip gelmemiz durumunda ligde 1'inciliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden çalışıyoruz. Şimdiden şampiyonluktan bahsetmeyi haddini aşan iddialı bir duruş olarak düşünüyorum. Tabii ki şampiyon olma ihtimalimiz var ama ben genellikle maç maç düşünüyorum. Sonuçta her maçı ve her engeli aştıkça dah iyi yerlere gelebilirsiniz. O yüzden bu şekilde devam etmekte fayda var. Son iki maçtır da şutlarım direkten dönüyor ama bu beni etkilemiyor. Elbette golü bulacağım. Bunlar futbolda olan şeyler" cümlelerini kullandı.