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Videosu milyonlarca kez izlenmişti! Fatma Teyze'den yeni haber var

MALATYA’da, pazarda yaptığı röportajın videosu sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenen Fatma Özaslan (78), İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatına da destek verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine karşı başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı sürerken, birçok kişi de sosyal medyada harekatı destekleyen açıklamalar yapıyor. Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Özaslan'ın, harekatı destekleyen videosu da ilgi çekerek binlerce kez izlendi. 

Pazara alışveriş yapmak için çıkan Özaslan’a ‘Bizim Suriye’de ne işimiz var’ diye soran manav İrfan Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla konuşmaları kaydetti. Çevresinde 'Fatma teyze' diye tanınan Özaslan bu soruya verdiği yanıtla milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Fatma Teyze şöyle diyordu:

"Yılan gelmiş, düşman gelmiş, evimizin içerisine girmiş. Biz Suriye'ye gitmezsek, Türkiye'yi taksim ettiler, paylaştılar.  Malatya'yı da başkent yapacaklardı kanı bozuklar. Onlar bizim içimize girecekti. Benim iki dedem şehit, biri Çanakkale'de 23 yaşında, biri Sakarya'da 38 yaşında. Babamın dedemle beraber 7 tane erkekten bir tanesi gelmedi. Bu vatanı kanlarımızla, canlarımızla kurtardık. İçimizde bu mikrop, haşereler var ya; o saklanan kanı bozuklar zannediyorlar ki; 'kurtulacağız', vatanın gittikten sonra, namusun gittikten sonra bir tek canınla sen yaşa, senin itin, köpeğin burada" .

Suriyeliler hergün depremi yaşıyor


Röportajın videosu sosyal medyada paylaşılınca Fatma Özaslan, kısa sürede ilgi gördü. Özaslan, Suriye'de sürdürülen harekatları da destekleyerek şöyle dedi:

"Biz Suriye'ye girmezsek yavaş yavaş düşman geldi kapıya dayandı. Eğer biz onları temizlemezsek, bizim akıbetimiz onlardan daha beter olacak. Suriyeli kardeşlerimizin evleri yanmış, yıkılmış. Biraz deprem olunca nasıl korkuyoruz değil mi? Her gün onlar depremi yaşıyor bombaların altında. Suriyeli mi istedi vatanından, yurdundan olsun gelsin diye. Ben 78 yaşında olabilirim ama hafızam yerinde bin tane öyle ben onları cebimden çıkarırım aklımla. Çünkü onlar savaş zamanında saklananlar kalmış burada.'' 

'PAYLAŞIMI 2 SAAT İÇERİSİNDE MİLYONLAR İZLEDİ'

Fatma Özaslan'ı cep telefonu kamerasıyla videoya kaydeden manav İrfan Yılmaz yaşananları anlattı. Fatma Özaslan ile her zaman gündeme ilişkin konuştuklarını söyleyen Yılmaz, ''Herkes 'Suriye'de ne işimiz var?' diye soruyordu. Bende böyle Fatma teyzeyi fotoğraf çeker gibi 'Fatma teyzeciğim Suriye'de ne işimiz var?' diye sordum. Fatma teyze çok güzel bir şekilde gereken cevabı verdi. Ben de onu sosyal medyamda paylaştım, 2 saat içerisinde milyonlar izlemiş. Fatma teyzemiz Allah uzun ömür versin kendisi bir şehit torunudur'' diye konuştu.

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