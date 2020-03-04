Ve Esad havlu attı! Türkiye'ye iki teklif görüşmeye hazırız

İDLİB 'de askerimize yapılan alçak saldırı sonrası arka arkaya kayıplar veren Beşar Esad yönetimi geri adım attı. TSK’nın etkin mücadelesi sonrası Esad cephesi, Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Beşar Esad adına konuşan Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Dr. Bessam Abu Abdullah, Ankara’ya iki teklif sundu.

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Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Dr. Bessam Abu Abdullah kritik açıklamalar yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in gazetesine konuşan Abdullah, Beşar Esad’ın görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Bessam Abdullah, İdlib’de Türk Ordusu'na karşı değil, teröre karşı savaştıklarını söyledi. Bugünkü İdlib krizini Rus uçağının dürülmesine benzeten Abdullah, çözüme dair ise ‘Astana Süreci işletilmeli, iki ülke doğrudan görüşmeli’ dedi. Ankara'ya iki teklifte bulunan Abdullah, şunları söyledi:

1) Terörü bitirelim, Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayalım.

2) İdlib’i çözelim, PKK/PYD’ye karşı birlikte mücadele edelim.

Türkiye'nin Suriye politikasını eleşirdiği halde Esad'ın görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Abdullah’ın açıklamalarının bir bölümü şu şekilde:

Biz İdlib’de kesinlikle Türk Ordusu'na karşı savaşmıyoruz

İdlib’de teröre karşı operasyonlar başlamadan önce, müttefikimiz Rusya ile birlikte üç insani yardım koridoru açtık fakat teröristler Suriye Hükümeti'nin kontrolündeki bu yerleri engellemeye çalıştılar, saldırılar yaptılar. Biz de insanlarımızı bu terör örgütlerinin eline bırakamazdık. Bu örgütler İdlib’i kontrol ediyor. Biz İdlib’de kesinlikle Türk Ordusu'na karşı savaşmıyoruz, bu terör örgütlerine karşı savaşıyoruz. Bu terör örgütleri sadece Suriye’ye değil Türkiye’ye de karşı ve onlar ne yazık ki kötü enstrümanlar.

Türk Hükümeti kendi sınırlarını kontrol etmeli

Türk kamuoyu şunu sormalı durum neden ve nasıl bu hale geldi? Suriye’nin egemenliğini toprak bütünlüğünü ihlal eden durumlar var. Türk Hükümeti kendi sınırlarını kontrol etmeli, Suriye Ordusu'nun topraklarını değil. Dolayısıyla bu savaşı bitirmeden mülteci sorunu çözülmez. AK Parti Hükümeti radikallere verdiği desteği durdurmalı ve bu sorunun nasıl çözüleceğini düşünmeli. Suriye Hükümeti'ni tanımadığını söylüyor ama İstanbul’da Suriye Hükümeti'nin görevlendirdiği bir konsolosluğu var.

Başkan Esad görüşmeye hazır

Biz Türkiye’ye, Türk halkına karşı değiliz, AK Parti’nin İdlib politikasına karşıyız.Başkan Esad eğer Suriye’nin milli çıkarları söz konusu ise görüşmeye hazır, bu konuda pozitif yaklaşıyor.