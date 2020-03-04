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Fenerbahçe'nin gündemindeki Jesus'a Portekiz takımı da talip

FENERBAHÇE'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılınca, yerine geçebilecek en büyük adaylardan Jorge Jesus için Benfica'dan bir çelme gelebilir. Benfica başkanı Luis Filipe'nin, Benfica'ya daha önce dokuz kupa kazandıran Jesus için sözleşme hazırladığı konuşuluyor.

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Fenerbahçe'nin aradığı teknik direktörler listesinde olduğu iddia edilen isim Jorge Jesus'un, eski kulübü Benfica tarafından ciddi şekilde istendiği yazıldı.

Benfica sözleşme teklifi hazırlıyor iddiası

Portekizli yayın organı CMTV'nin haberine göre, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira'nın kulübü geçmişte başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus'u takımın başına geçirmek için oldukça arzulu olduğu yazıldı. Haberde, Başkan Vieira'nın Jorge Jesus'a yıllık 5 milyon euro alacağı bir sözleşme teklifi hazırladığı ve yeniden eski günlerine kavuşmaları için kararlı olduğu aktarıldı.

Benfica başkanı ile Jesus'un dostluğu büyük kilit

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Flamengo ile olan sözleşmesinin 2020'nin Haziran ayında sona ereceği bilinirken başkan Vieira ile Jesus'un kişisel dostluklarının da bu imzaların atılması konusunda önemli bir etken olduğu kaydedildi.

3 lig şampiyonluğu toplam 9 kupa

65 yaşındaki deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırdığı 2009-2015 yılları arasında kulübe 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandırarak Benfica tarihine geçmişti.

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